Argoules, France

Un viol et des agressions sexuelles à l'Abbaye de Valloires ? Ce foyer, situé à Argoules, au nord d'Abbeville, à la frontière avec le Pas-de-Calais, accueille des enfants en difficultés, placés par l'aide sociale à l'enfance ou sur décision du juge. Les faits les plus anciens remonteraient à 2014. Un adolescent est mis en examen, soupçonné de plusieurs agressions sexuelles et d'un viol. Il avait entre 9 et 13 ans au moment des faits.

22 victimes potentielles

Selon le procureur de la République d'Amiens, 22 victimes potentielles, de jeunes enfants pris en charge dans cet établissement, ont déjà été identifiées. Pour le moment, l'enquête du juge d'instruction se concentre autour du profil cet adolescent, mis en examen. Il n'est plus pris en charge à l'abbaye de Valloires aujourd'hui.

Une inspection lancée par le conseil départemental et la préfecture

Restent à éclaircir plusieurs zones d'ombres autour de la responsabilité de l'établissement. Quand l'abbaye de Valloires a-t-elle eu connaissance de ces soupçons de viol et d'agressions sexuelles ? Comment a-t-elle réagi ? Le départ du garçon mis en examen est-il lié à cette affaire ? En plus de l'enquête pénale, le conseil départemental de la Somme et la préfecture ont aussi lancé une inspection au sein de l'Abbaye de Valloires. Les premières conclusions devraient être rendues d'ici un mois.