Somme : trois kilos de cannabis à bord, l’automobiliste prend l’A29 à contresens pour semer les douaniers

Il transportait près de trois kilos de cannabis dans sa voiture. Un homme de 34 ans a été condamné à 15 mois de prison, ce vendredi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d’Amiens. Il a été interpellé après une longue course-poursuite avec les douanes.

Ce mardi, vers 21H50, les douaniers sont en opération de contrôle, sur l’autoroute A29, à la sortie 52 pour Villers-Bretonneux. Ils aperçoivent une SEAT, immatriculée en Belgique et tentent de le contrôler. Mais l’automobiliste ne l’entend pas de cette oreille : il fait demi-tour et s’engage donc, à contresens, sur l’autoroute en direction de Saint-Quentin. La course-poursuite débute, les douaniers le suivent à distance, depuis le bon côté de l'autoroute. Une opération qui dure une trentaine de minutes. L'homme quitte l'autoroute au niveau de la gare TGV Haute-Picardie. C’est finalement sur un petit chemin de terre, à hauteur d’Herleville, à une vingtaine de kilomètres, qu’elle s’arrête, après l’utilisation de herses stop-sticks pour crever les pneus du véhicule.

Près de trois kilos de cannabis découverts

A bord du véhicule, sont découverts près de trois kilos de résine de cannabis (2,929 kilos précisément), pour une valeur estimée à plus de 10 000 euros, mais également deux téléphones portables, dont le prévenu refusera de donner les codes de déverrouillage, un ticket de stationnement pour Rotterdam, aux Pays-Bas et la carte grise d'un autre véhicule, une BMW.

Ce dernier élément interroge les enquêteurs, qui soulignent que cette même BMW a été contrôlée quelques minutes plus tôt, au péage Jules Verne, par une autre équipe de douaniers. Par ailleurs, elle précédait la SEAT depuis Fresnes, dans le Pas-de-Calais. Plus troublant encore, plus tôt dans la journée, la carte bancaire du prévenu a permis de payer le péage lors du passage de la BMW en direction de la Belgique. Les douaniers soupçonnent que cette voiture servait de "véhicule ouvreur"

Un autre voiture ?

Pour les enquêteurs, la SEAT, louée en Belgique, a permis de se rendre ensuite aux Pays-Bas, plaque tournante du trafic de cannabis. Durant les auditions, il l’assure, il a agi seul. Il reconnait une partie des faits, mais nie l’importation de la drogue depuis l’étranger. Rotterdam ? "Je suis parti faire un tour avec un ami, pas acheter du stupéfiant", assure-t-il depuis le box ce vendredi. La voiture ouvreuse ? Pas du tout, "un ami, avec qui on a fait la route ensemble". La drogue, il est allé à la chercher, sur le chemin du retour, "contre 1200 euros".

La représentante des services des douanes, à l'audience, réclame 10 251 euros d'amende douanière. "Les faits sont particulièrement graves au regard des risques" pris par le prévenu, assure de son côté la procureure, pointant le risque "de collision avec un poids-lourd ou un autre véhicule", lors de la course-poursuite à contresens. Elle requiert trois ans de prison, dont un avec sursis, avec maintien en détention, ainsi que l'annulation du permis de conduire.

Un bleu ?

"Des réquisitions particulièrement sévères", juge de son côté l'avocate de la défense, Maitre Zineb Abdellatif. "Dès qu'il y a un doute, on ne peut pas entrer en voie de condamnation", poursuit-elle, pointant un manque d'éléments pour l'accusation d'importation. Son client*, "c'est un bleu*", qui se permet de payer avec sa carte bancaire. "Les produits sont sous le siège passager, d'habitude il y a des caches. Mais quel bleu !"

Le tribunal condamne finalement le prévenu pour l'ensemble des faits reprochés, y compris pour l'importation, à 15 mois de prison ferme, avec maintien en détention. Son permis est annulé, avec interdiction de le repasser dans un délai de quatre mois.