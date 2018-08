Tilloloy, France

Un accident impliquant deux voitures a fait cinq blessés en urgence relative, samedi 18 août, sur l'autoroute A1, à hauteur de Tilloloy (Somme). Les deux véhicules roulaient dans le sens Lille-Paris, vers 16h40. L'un des deux a fait plusieurs tonneaux. Les cinq personnes blessées étaient à bord du premier véhicule. Dans l'autre, les quatre passagers sont sortis indemnes de l'accident.

L'autoroute fermée le temps de l'intervention

Les personnes impliqués, sept adultes, âgés d'une quarantaine d'années, et deux enfants de 5 et 6 ans, ont été prises en charge par la gendarmerie et les pompiers. Quatre blessés ont été transporté en ambulance au CHU d'Amiens, la cinquième victime a du être héliportée. L'autoroute a été fermée le temps que l'hélicoptère se pose sur les lieux de l'accident.

Les gendarmes sont encore sur place pour connaître les circonstances de l'accident.