Villers-Tournelle, France

Un garage clandestin démantelé dans la Somme ! Un homme de 42 ans, originaire de Salouel, a été interpellé le 13 juin par les gendarmes. Il est soupçonné d'avoir monté un faux garage d'abord à Poulainville, au nord d'Amiens puis de l'avoir transféré à Villers-Tournelle dans l'est de la Somme. Il aurait fait une quinzaine de victimes, toujours avec le même mode opératoire. Cet homme aurait racheté des voitures pour les réparer sommairement, avant de les remettre en circulation et de les revendre plus chères. Avec un kilométrage modifié et de fausses vignettes de contrôle technique sur le pare-brise.

Des paiements encaissés sans entreprendre les démarches pour les cartes grises

Devant l'atelier, aucune enseigne apparente, les gendarmes sont alertés par des allers et venues de voitures.. Au sein du garage, les employés travaillent au noir et les paiements sont encaissés sur le champ, sans entreprendre les démarches pour faire faire les cartes grises. Le matériel utilisé provient lui de l'ancien garage du propriétaire, qui a fait faillite à Méru, dans l'Oise. En attendant d'être jugé en septembre prochain, devant le tribunal correctionnel d'Amiens, cet homme de 42 ans est placé sous contrôle judiciaire. 13 faits lui sont reprochés, comme la banqueroute, l'exercice illégale d'une activité artisanale ou encore l'abus de bien social.