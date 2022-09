Somme : un grave accident sur l'A29, l'autoroute coupée dans sens Amiens-Saint Quentin

L'autoroute A29 a été coupée ce lundi après-midi, après un grave accident de la route à hauteur de Licourt, dans le sens Amiens Saint-Quentin. Une voiture a terminé sa route sur le toit. A bord, un couple et leurs enfants.

Les deux adultes, âgés de 26 et 30 ans, sont gravement blessés. Les enfants, 3 ans et six mois, sont plus légèrement touchés. Au total, une quinzaine de pompiers sont mobilisés. Les opérations sont, à 17h30, toujours en cours. "Une déviation est mise en place par l'A1 et la N29 avant de réintégrer l'A29 au péage d'Athies", indique la préfecture de la Somme sur Twitter.