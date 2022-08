Somme : un premier départ "11 minutes après notre arrivée" racontent les pompiers de retour du Maine-et-Loire

Les sapeurs-pompiers de la Somme sont rentrés ce lundi 15 août de leur mission dans le Maine-et-Loire. Dix sapeurs samariens étaient partis mercredi dernier, à la mi-journée, dans le cadre d'une colonne (c'est à dire une délégation) régionale pour aider leurs collègues angevins face à d'importants incendies.

Une première mission, onze minutes après leur arrivée

À l'origine les dix sapeurs pompiers de la Somme devaient venir suppléer leurs collègues dans les secours du quotidien afin de permettre aux sapeurs-pompiers du Maine-et-Loire d'être pleinement mobilisés sur les incendies. Finalement, la mission a été bien plus intense que prévue et les pompiers de la Somme ont été appelés sur le front des incendies. "Le premier départ s'est fait onze minutes après notre arrivée sur place" raconte le Lieutenant Ludovic Goblet, chef du détachement Somme-Aisne pour la mission. "Dès le premier soir, les agents ont assuré jusqu'à 3 heures matin et on a enchaîné pendant quatre jours avec plus de 40 heures en moyenne par agent".

Sur les dix sapeurs-pompiers de la Somme, cinq étaient des professionnels, cinq autres des volontaires. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Au menu, des opérations diverses, du secours à la personne mais aussi des incendies. "La décision a été prise par le contrôleur général et directeur du SDIS 49 d'engager nos efforts sur les différents terrains d'opérations" explique le Lieutenant Ludovic Goblet. Les pompiers de la Somme ont été amené à faire de la relève, à assurer la protection des points sensibles, notamment "le dernier sinistre qui a eu lieu vendredi soir avec 170 hectares brulés et des menaces sur des habitations et des sites industriels".

Approfondir les compétences sur les feux de forêts

L'expérience a été bénéfique, il y a un peu de déchirement le dimanche soir en apprenant la fin de la mission raconte le chef du détachement Somme-Aisne. Les pompiers ont été très bien accueillis à Cholet. Des liens se sont crées entre soldats du feu angevins et picards. Surtout, les seconds ont profité de l'expérience des premiers. Certes les pompiers de la Somme sont formés aux feux de forêts mais "la particularité des incendies des feux de forêt, c'est la technique opérationnelle qui est mise en place, soit en attaque, soit directement en défense des points sensibles" précise le Lieutenant Ludovic Goblet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ses hommes ont donc pu profiter de "l'expérience acquise par les locaux pour justement s'aguerrir aux techniques et leur donner un petit avantage sur les formations qui seront mises en place également au sein du SDIS de la Somme pour les années futures" Car les pompiers samariens s'y préparent, avec le réchauffement climatique les incendies vont devenir aussi la norme au nord de la Loire, toute expérience est donc bonne à prendre.

"Les agents ont pu profiter de l'expérience acquise par les locaux" explique le Lieutenant Ludovic Goblet Copier

Ses hommes ont donc pu profiter de "l'expérience acquise par les locaux pour justement s'aguerrir aux techniques et leur donner un petit avantage sur les formations qui seront mises en place également au sein du SDIS de la Somme pour les années futures." Car les pompiers samariens s'y préparent, avec le réchauffement climatique les incendies vont devenir aussi la norme au nord de la Loire, toute expérience est donc bonne à prendre.

Durant cette mission sur les dix sapeurs-pompiers de la Somme, cinq étaient des professionnels, cinq autres des sapeurs-pompiers volontaires.