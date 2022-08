Somme : vols, dégradations, croix gammées... que se passe-t-il à Toutencourt ?

Mais que se passe-t-il à Toutencourt ? Dans ce petit village de 450 habitants, au nord de la Somme, depuis quelques mois, une série d'incivilités ont été relevées. Le dernier fait en date remonte à la semaine dernière. "Je suis allée au cimetière pour arroser et puis en tirant l'eau, je me dis qu'est ce qui se passe là : il y a plein de saloperies. Je me suis demandée de tout ça venait", raconte une femme, rencontrée au Picardy Team, le bar de la commune. Dans un message sur PanneauPocket, une application qui permet d'alerter les habitants, la mairie évoque la "vidange de sanitaire de camping-car au portail d'entrée du cimetière".

De multiples faits ces derniers mois

Sauf que depuis quelques mois, ces "incivilités" se multiplient. "Décharges sauvage sur le territoire de Toutencourt, graffitis immondes dans la commune, 5 lettres anonymes menaçantes et injurieuses envers certains élus et personnel communal, dégradation de la porte de l'aire de jeux dans le but de la subtiliser, destruction pour la deuxième fois des spots éclairant la croix sur la place", est-il listé dans le message posté sur Panneau Pocket, auquel il faut ajouter le vol du cheval à bascule de l'aire de jeu. "C'est nouveau dans le village, jamais entendu parler de choses comme ça. Je suis native d'ici, j'habite ici, j'ai toujours vécu ici. Ça me fait bizarre. Franchement, je ne comprends pas," poursuit la riveraine.

Des croix gammées au mois d'avril

A quelques centaines de mètres de là, Vincent se souvient encore de la nuit de 3 au 4 avril dernier. "En sortant de chez moi le matin, je me suis aperçu qu'il y avait des signes sur la façade. C'était des croix gammées. Quand j'ai voulu prendre mes véhicules, je me suis rendu compte que mes deux véhicules avaient les pneus crevés. Je fais le tour de la maison : toute la façade était maculée de croix gammées." Et jusqu'ici, c'est l'incompréhension. "Nous habitons le village depuis 30 ans et il n'y a jamais eu de souci particulier. C'est vraiment très troublant." Surtout que lui aussi a été la cible de deux lettres anonymes. Vincent a déposé plainte à la gendarmerie, l'enquête est toujours en cours.

"C'est un village plutôt tranquille, on n'a jamais vécu une période avec autant d'actes de dégradations aussi longtemps. Je pense que comme dans tout patelin, il y a toujours des petits accrocs, là, je ne sais pas très bien, je ne comprends pas très bien ce qui se passe", poursuit-il. Contacté, le maire ne souhaite pas s'exprimer, mais dans le message publié sur PanneauPocket, il évoque un dépôt de plainte pour "dégradations, calomnies et mise en danger d'autrui".

Comment arrêter la série de faits ?

En attendant, certains appellent à prendre des mesures. "Il y a une chose très importante qui peut stopper ça tout de suite, mettre de la vidéosurveillance à chaque entrée du village et dans les rues les plus importantes, y compris, pourquoi pas, surveiller le cimetière la nuit et surveiller le parc des enfants qui a coûté un certain prix à la commune", estime Dany, le patron du bar Le Picardy Team, qui invite également tout le monde à la vigilance. "Je pense qu'au bout d'un moment, si chacun fait attention à tout le monde, chacun fait attention à son voisin, on pourrait essayer de minimiser les incivilités." De son côté, la mairie, sur PanneauPocket, assure qu'elle étudiera "les différentes solutions proposées pour dissuader les malfaisants. Conscients des peu de moyens à notre disposition, nous devrons faire des choix."