Sommet du Mont-Blanc : record de température battu avec 10,4 degrés ce samedi

Un nouveau record de température vient d'être battu en haute-montagne. "Pour la première fois dans l'histoire de la station météo du Col major, la barre des 10 degrés a été passée, ce samedi 18 juin, vers 14h" indique à France Bleu Pays de Savoie Ludovic Ravanel, géomorphologue au CNRS (laboratoire EDYTEM au Bourget-du-Lac) et spécialiste de l'impact du changement climatique en montagne.

Cette station météo a été installée par l'Arpa Vallée d'Aoste, l'agence régionale de la protection de l'environnement une petite dizaine d'années au niveau du Col Major à 4.750 m d'altitude, à proximité immédiate du sommet du Mont-Blanc. "On sait qu'on est sur un épisode caniculaire importante de début de saison, mais là, ce qui est impressionnant, c'est que le record de juin 2019 a quand même été battu de 3,6 degrés", explique-t-il. Une température de 6,8 degrés y avait en effet été enregistrée en juin 2019.

"C'est historique, et c'est un symptôme du changement climatique" (Ludovic Ravanel) Copier

"En juin 2019, la période caniculaire avait été un petit peu plus tardive, ce qui est vraiment symptomatique cette année c'est d'avoir un épisode très, très chaud si tôt dans la saison; et ça, évidemment pour la haute-montagne, ça va être certainement assez dommageable, si on a de nouveau des vagues de chaleur, toute cette énergie va être de nouveau utilisée pour faire fondre les glaciers, dégrader le permafrost, et ça aura certainement des conséquences sur le paysage".

