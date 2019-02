Sommet sur la pédophilie dans l'Eglise : qu'en attend la communauté catholique d'Indre-et-Loire ?

Indre-et-Loire, France

Le pape François a ouvert ce jeudi un sommet inédit, du jamais vu au Vatican, 114 présidents d'épiscopats venus du monde entier réunis pendant 3 jours et demi à Rome autour des scandales de pédophilie dans l'Eglise. "Il faut du concret" a martelé le souverain pontife en ouverture, "des mesures concrètes et efficaces". François a demandé aux participants d'entendre "le cri des petits qui demandent justice". Ce sommet doit se clore dimanche par le très attendu discours du pape. Très attendu bien sûr par la communauté catholique, dont ces deux fidèles rencontrées à la basilique Saint-Martin à Tours. Elles ont été profondément choquées des scandales de pédophilie qui ont secoué l'Eglise ces dernières années. "Le fait que ça se passe dans l'Eglise, c'est encore plus choquant" dit l'une d'entre elles. "Et surtout, que ce soit resté secret, qu'il y ait eu du silence si longtemps. Il faut que les choses soient claires, que ça ne se reproduise pas, sinon nos enfants on ne va plus les envoyer au patronage, etc... La confiance se perd".

Des liens cassés avec les fidèles qu'il faut maintenant reconstruire

Toutes deux reconnaissent d'ailleurs s'être beaucoup éloignées de l'Eglise. L'une d'elles par exemple ne va plus du tout à la messe et c'est aussi ça l'enjeu pour le Vatican. Renouer des liens abîmés, parfois même rompus avec ses fidèles, selon François de La Forcade, le secrétaire général de la paroisse de l'Ile-Bouchard. "Bien sûr des liens ont été cassés, un ami prêtre qui se promenait dans le métro s'est fait traiter de pédophile. Ce n'est jamais agréable, c'est très cruel aussi quand on ne l'est pas du tout, c'est très, très lourd à porter". Lui attend que la lumière soit faite, pour "qu'on puisse repartir sur un bon pied et regagner une certaine confiance. Il faut faire le ménage, nettoyer tout ça, il faut boire le bouillon, accepter ses responsabilités et faire en sorte qu'on reparte vers une Eglise bien plus pure qu'avant".

Et de l'avis de tous, ça va être long, très long. Une fidèle le résume d'ailleurs ainsi. "Oui je crois toujours, mais c'est aux hommes d'Eglise que je ne crois plus".