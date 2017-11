Son ambulance bloquée par une borne automatique, un octogénaire victime d'une hémorragie a dû la rejoindre à pied

Le 12 octobre au Panier à Marseille, Roger Serino a dû faire près de 500 mètres à pied pour rejoindre son ambulance. Sans badge, les ambulanciers ne pouvaient pas faire descendre les bornes automatiques. Un incident qui soulève des questions autour de la piétonnisation des quartiers.

"Ils sont venus me chercher à pied mais à pied ils ne me servent à rien" lance Roger Serino. L'octogénaire va mieux, il n'en veut pas aux ambulanciers mais garde de l'amertume de cet incident. "J'ai mis entre cinq et dix minutes pour rejoindre l'ambulance. Heureusement que j'avais encore un peu de force".

"Il y aurait pu avoir un drame" - le gendre de Roger

Roger est solide. Il en a vu d'autre et c'est finalement sa famille qui a peut-être le plus mal vécu cet épisode : "vous imaginez un homme de 80 ans qui fait une hémorragie ? Ma mère était affolée. C’est inacceptable d'en arriver là. Il y a certainement d'autres personnes à qui cela peut arriver et qui peuvent décéder par manque de soins immédiat".

C'est une ambulance privée, déléguée par le SAMU, qui a pris en charge Roger Serino. Ces entreprises qui réalisent 23.000 transports par an à Marseille n'ont la plupart du temps pas de badge pour les zones piétonnes. Nous en parlerons ce vendredi matin avec Thierry Schifano. Le Président marseillais de la Fédération Nationale des Transports Sanitaires et responsable de la société Mimétaine est notre invité à 7h50.