Son appartement servait de lieu de prostitution, un homme interpellé à Amiens

Après 3 mois de surveillance et d'enquête, la police amiénoise a interpellé mercredi 30 juin un homme d'une trentaine d'années, soupçonné d'avoir fait de son appartement situé près de la gare d'Amiens un lieu de prostitution. Déféré ce samedi en justice, l'homme devrait être jugé en comparution immédiate à Amiens lundi 5 juillet.

Un appartement qui ne lui appartient pas

L'appartement n'appartient pas à cet homme, placé en garde à vue après son interpellation. Selon l'enquête policière, il le louait à un propriétaire et le mettait à disposition de prostituées de passage, toutes de nationalité étrangère. Deux de ces femmes et deux hommes, leurs clients, ont aussi été entendus en garde à vue : ils se trouvaient dans l'appartement lors de l'intervention policière. Ils ont tous été relâchés, sans poursuite et sans amende.