"Son cœur a cessé de battre pendant dix minutes", les parents de Sacha en veulent à la Ville de Strasbourg

Sacha est un miraculé. Le 4 juin 2019, le cœur de ce petit garçon de 10 ans a cessé de battre pendant dix minutes. Il a été électrisé lors d'une activité périscolaire dans une école du quartier Cronenbourg . Un accident qui a failli lui coûter la vie, Sacha a eu des brûlures profondes et irréversibles au torse, au bras et à la main gauche. Il a fallu le greffer et l'amputer de deux doigts.

Le procès s'est ouvert ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg. A la barre, l'animateur de 60 ans lui-même blessé lors de l'accident se dit dévasté. Il explique ne pas s'être rendu compte de la dangerosité de son installation. Il risque dix mois de prison avec sursis. Son association Les Disciples également poursuivie risque elle une amende de 10 000 euros. Le tribunal correctionnel doit rendre sa décision le 8 juin prochain.

Les parents ne veulent pas en rester là

Les parents de Sacha déplorent l'absence de la Ville de Strasbourg sur le banc des prévenus, ainsi que du responsable des animations périscolaires. "Il y a un grand absent dans ce procès. On a fait une activité pour la décoration d'une cabane : pour la Ville! L'activité est branchée car le responsable du site périscolaire prend une rallonge et permet qu'elle soit branchée dans son bureau! Et on ne dit pas qu'on ne peut pas couper le courant car le local est fermé à clé par la Ville de Strasbourg. L'instruction a été bâclée", précise la mère de Sacha à France Bleu Alsace. Elle évoque son fils qui n'était pas à l'audience ce jeudi "mon fils est maintenant estropié à vie. Au niveau du caractère aussi, il est plus renfermé. On lui a volé une partie de son enfance, il avait le droit de rester insouciant comme tous les enfants de son âge. C'est difficile pour lui de faire confiance à des adultes".

L'avocate de la famille entend encore contester ce classement sans suite à hauteur du parquet général.