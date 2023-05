Son formateur à l'école de police nationale de Toulouse la harcelait, elle témoigne dans l'attente du procès

Victime de harcèlement sexuel, de textos et d'appels malveillants de la part de son formateur à l'école de police de Toulouse, cette jeune policière témoigne dans un media pour la toute première fois.

Au moins une dizaine d'autres victimes

Aurélie* explique avoir subi les assauts répétés de celui en qui elle avait pourtant eu toute confiance. Quand nous la rencontrons, elle sort de la salle d'audience du tribunal correctionnel de Toulouse où elle vient de revoir son ancien formateur de l'école de police. L'homme âgé de 54 ans est poursuivi pour plusieurs affaires de harcèlement sexuel.

France Bleu Occitanie a relaté l'affaire quand elle a été révélée en avril dernier. Le brigadier-chef formateur de 54 ans aurait fait au moins une dizaine d'autres victimes parmi ses élèves. Il est également poursuivi dans quatre autres dossiers de harcèlement sexuel.

Choc émotionnel

Aurélie est une femme souriante, blouson en cuir et grands yeux expressifs. Dans la salle des pas perdus du palais de justice de Toulouse elle est épaulée par son compagnon descendu avec elle en train depuis Paris et par son avocate maître Emilie Daveluy. Quand Aurélie reçoit les premiers coups de fils, puis les textos à connotations sexuels de son ancien formateur, elle accuse le coup : "ça m'a travaillé, ça m'a mise très mal, je me suis retrouvée en arrêt total d'activité". Enceinte de sept mois, le choc émotionnel se répercute sur la grossesse, le foetus ne grossit plus, elle reste alitée jusqu'à l'accouchement.

Dix SMS à connotation sexuelle en moins de 2h, appel téléphonique à 5h du matin

Pour Aurélie, les faits remontent à mars 2022 alors qu'elle avait déjà quitté l'école de police, avec une récidive en juin 2022 et une autre en février 2023 explique t'elle : "au début j'ai cru qu'on avait piraté son téléphone car ça ne lui ressemblait pas, et puis finalement j'ai vérifié, c'était bien sa voix. Puis j'ai reçu des messages écrits, comme quoi il voulait me mettre des fessées sur mon cul nu, des messages de la sorte, voire pire". A quelle fréquence ? : "une dizaine de fois en 1h30- 2h, c'était très rapide". Aurélie l'exhorte d'arrêter, elle porte plainte, mais il recommence : "il m'a appelée à 4h56 du matin j'ai cru que c'était très grave, mais en fait non c'était encore lui".

"Sa proie, son objet sexuel"

Aurélie témoigne : "je suis très en colère contre lui, j'ai eu un suivi psychiatrique pendant plusieurs mois, les premiers mois de reprise au travail ont été compliqués, ça m'occupait beaucoup l'esprit, de le revoir (au tribunal ndlr), ça me fait remonter toute l'histoire." Aujourd'hui Aurélie a repris le travail "avec des moments un peu moins hauts que d'autres". Elle se dit avec effroi que pendant toute sa scolarité elle n'a jamais été prise au sérieux. Aurélie échangeait régulièrement avec son formateur, elle se confiait car elle avait des problèmes de concentration et des notes pas très bonnes, mais en fait "il ne me prenait pas au sérieux, j'étais sa proie, son objet sexuel".

Questionnée sur son ressenti Aurélie réplique : "ça me répugne, j'ai même songé à arrêter la police, mais finalement je ne l'ai pas fait car c'est un cas à part, j'ai fini par reprendre du poil de la bête."

Le procès du brigadier-chef formateur (aujourd'hui en arrêt maladie ndlr) n'a pas pu se tenir ce mercredi, car il n'avait pas d'avocat. L'affaire a donc été renvoyée à l'automne prochain, au 23 novembre.

*c'est un prénom d'emprunt, la plaignante souhaite conserver l'anonymat