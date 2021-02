Son papa aurait contracté le coronavirus au CH Nord-Mayenne, elle porte plainte

Depuis la fin janvier, France Bleu Mayenne vous parle de ces patients qui auraient contracté la covid-19 à l'hôpital de Mayenne. Ce mercredi 10 février, une Mayennaise a justement porté plainte contre l'établissement pour mise en danger de la vie d'autrui. Son papa est décédé de la Covid le 25 janvier dernier, il avait 83 ans et selon sa fille, Céline, c'est au CH du Nord-Mayenne qu'il aurait contracté le virus.

Son papa est admis à l'hôpital de Mayenne pour une hépatite le 7 janvier. Céline a le médecin au téléphone le soir-même et voilà ce qu'il lui aurait dit : "Par manque de place, on a été contraint de mettre votre papa dans un box aux urgences. Ne vous inquiétez pas, on a mis un paravent parce qu'il est avec une femme positive à la Covid".

Négatif à son entrée à l'hôpital, il rentre chez lui et revient positif

A son arrivée à l'hôpital, son papa est négatif à la Covid-19. Il reste en soins et puis, il rentre chez lui. Quelques jours plus tard, il se sent mal. Il retourne donc au CH du Nord-Mayenne et cette fois, son test PCR est positif. Pour Céline, l'hôpital est en faute.

"Le médecin anesthésiste nous a juste dit : "On tenait à vous dire pardon parce qu'on sait que votre papa a été contaminé au sein de l'hôpital". Il l'a reconnu devant nous", affirme Céline.

La direction de l'hôpital ne peut pas statuer sur sa responsabilité ou non

Une déclaration qui étonne la directrice de l'hôpital. Pour elle, "les éléments ne permettent pas de statuer, oui ou non sur la responsabilité de l'établissement car entre ces deux prises en charge, cet homme est rentré chez lui".

Mais est-ce-que le papa de Céline a bien été placé dans une chambre avec une patiente Covid ? La directrice dit ne pas avoir connaissance de ces détails à cause du "secret médical". Toutes les informations qu'elle a en sa possession, elle les fournira si cette plainte a une suite assure-t-elle.