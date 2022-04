Son téléphone tombe à l'eau pendant une descente en kayak, les gendarmes de Dordogne partent à sa recherche

Deux jeunes Périgourdins de 15 et 16 ans ont été retrouvés en train de camper à Terrasson-Lavilledieu dans la nuit de lundi à mardi. Partis pour un périple en kayak de six jours, ils ont fait tomber un téléphone à l'eau, l'autre s'est déchargé. Leurs parents, inquiets, ont appelé les gendarmes.

Les deux ados étaient partis pour un périple de six jours sur la Vézère.

Ils ont expérimenté la vie de Robinson à l'extrême. Deux jeunes Périgourdins de 15 et 16 ans ont été retrouvés par les gendarmes dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 avril, en train de camper à Terrasson-Lavilledieu. Ce sont leurs parents qui ont appelé la brigade, s'inquiétant de ne plus avoir de leurs nouvelles. Les deux ados étaient partis samedi du Saillant d'Allassac, un lieu-dit au nord de Brive, en Corrèze, pour faire un périple en kayak sur la Vézère pendant six jours. Ils avaient prévu d'arriver à Limeuil le vendredi 22 avril. Leurs parents étaient au courant de cette expédition.

Une géolocalisation du téléphone déchargé

Mais après trois jours de voyage sur la rivière, les choses se compliquent pour les deux amis. Le premier fait tomber son téléphone portable dans l'eau pendant la descente. Le smartphone de l'autre se décharge au bout de quelques jours. Rapidement, les parents se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à les contacter. C'est à ce moment-là qu'ils décident de prévenir les gendarmes.

Les militaires réussissent à géolocaliser les deux adolescents, en utilisant le bornage de la dernière communication du téléphone déchargé. Ils interviennent en pleine nuit, vers 1 heure du matin, sur la commune de Terrasson-Lavilledieu. Les gendarmes retrouvent les deux ados, sains et saufs, en train de camper.