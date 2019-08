SONDAGE - Votez pour la plus belle plage bretonne !

Bretagne, France

On s'y baigne, on bronze, on joue, on s'y détend...la plage c'est le lieu incontournable des vacances (mais pas seulement) en Bretagne ! Dans la région, chacun à son petit coin de paradis pour poser sa serviette. France Bleu vous propose un sondage pour élire la plus belle plage bretonne parmi une sélection de 10 sites établie à partir des propositions des internautes de la page Facebook de France Bleu Armorique.

Voici la liste des plages soumises à votre vote :

Le Sillon à Saint-Malo

La plage du Portuais à Erquy

La plage du Val-André à Pléneuf-Val-André

La plage Bonaparte à Plouha

La plage du Landrézac à Sarzeau

La plage de Saint-Colomban à Carnac

La grande Salinette de Saint-Briac-sur-mer,

L'anse Du Guesclin à Saint-Coulomb

La plage de l'écluse à Dinard

La plage de la fourberie à Saint-Lunaire

.

Pour participer, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : votez pour la plus belle plage bretonne . Vous avez jusqu'au 18 août pour vous prononcer.