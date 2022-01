Sondages de l'Elysée : Claude Guéant condamné à huit mois de prison ferme avec mandat de dépôt

L'ex-secrétaire général de la présidence Claude Guéant a été condamné ce vendredi à un an de prison dont quatre mois avec sursis avec mandat de dépôt pour favoritisme à l'issue du procès des "sondages de l'Elysée". Compte tenu de la "gravité" des faits et "de la personnalité" de Claude Guéant, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'aménager la partie ferme de la peine. Son avocat a indiqué faire appel de cette condamnation.

Patrick Buisson, alors proche conseiller du chef de l'Etat, a été condamné à deux ans de prison avec sursis ainsi que 150.000 euros d'amende pour détournement de fonds publics. Il a aussi été condamné pour abus de biens sociaux au préjudice de ses sociétés. L'ex-sondeur Pierre Giacometti à écopé de six mois de prison avec sursis et 70.000 euros d'amende. A l'époque directrice de cabinet, Emmanuelle Mignon a été sanctionnée de six mois avec sursis pour favoritisme et détournement de fonds publics par négligence, pour avoir signé certains de ces contrats litigieux. En revanche, l'ancien chargé de l'opinion Julien Vaulpré a été relaxé.

Nicolas Sarkozy couvert par l'immunité présidentielle

Le tribunal a jugé que les millions d'euros en conseil politique et sondages facturés à l'Élysée entre 2007 et 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, par les sociétés de Patrick Buisson et Pierre Giacometti, ainsi que par l'Institut Ipsos, avaient bien fait l'objet de favoritisme. Deux contrats signés par Patrick Buisson, 72 ans, constituent en outre bien un détournement de fonds publics à hauteur de 1,4 million d'euros, a expliqué le président Benjamin Blanchet.

L'ancien chef de l'État n'a jamais été mis en cause dans ce dossier, couvert par l'immunité présidentielle garantie par la Constitution. Le tribunal lui avait néanmoins imposé de comparaître en tant que témoin pendant le procès qui s'est tenu en octobre et novembre, mais il avait refusé de répondre aux questions des juges en invoquant le principe de séparation des pouvoirs.

Claude Guéant déjà incarcéré

Claude Guéant, 77 ans, déjà incarcéré à la prison de la Santé depuis plus d'un mois du fait d'une précédente condamnation, n'était pas présent au moment de sa condamnation, ayant demandé à ne pas être extrait et à se faire représenter par son avocat. Claude Guéant avait été écroué le 13 décembre. La cour d'appel de Paris a estimé début novembre qu'il ne réglait pas dans les temps l'amende et les dommages et intérêts qu'il s'est vu infliger en 2017 dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur.

Pendant un mois, le tribunal s'est plongé dans l'exercice du pouvoir sous Sarkozy, en examinant les millions d'euros de conseil politique et études d'opinion facturés par les sociétés de Patrick Buisson et Pierre Giacometti, ainsi que par l'institut Ipsos. Pour l'accusation, les dépenses litigieuses ont fait l'objet de favoritisme, car elles ont été attribuées sans publicité ni appel d'offres. En cause : 2,7 millions d'euros pour Patrick Buisson, 2,1 millions pour Pierre Giacometti et 1,5 million pour Ipsos.

Entre 2007 et 2009, le PNF a compté 235 enquêtes d'opinion, dont certaines n'avaient pas grand-chose à voir avec la conduite de l'Etat, comme celle visant à connaître l'avis des Français sur le couple formé par Nicolas Sarkozy avec la chanteuse Carla Bruni.

La défense avait argué qu'en 2007, le code des marchés publics ne s'appliquait pas à l'Élysée, selon une "coutume" se perpétuant depuis De Gaulle. C'est justement sous le quinquennat Sarkozy que seront passés les premiers appels d'offres de la présidence sous la Ve République, ont fait valoir les avocats, dénonçant une volonté d'appliquer le droit de façon "rétroactive" et de sanctionner ceux qui ont "mis de l'ordre".