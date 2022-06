Procès Reiser : Sophie Le Tan, l'étudiante morte le jour de ses 20 ans

Le procès de Jean-Marc Reiser commence ce lundi 27 juin devant la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg. Jean-Marc Reiser, c'est cet homme de 61 ans accusé de l'assassinat de Sophie Le Tan, une étudiante de 20 ans venue visiter son appartement en septembre 2018 à Schiltigheim.

Son corps avait été retrouvé un an plus tard, en octobre 2019 dans la forêt de Rosheim par des promeneurs. Jean Marc Reiser a depuis avoué avoir tué l'étudiante, mais il nie avoir prémédité son geste.

Une jeune femme ouverte et proche de sa famille

Sophie Le Tan était une jeune femme appréciée de tous. Une étudiante "ouverte d'esprit," "respectueuse et polie". Voilà comment son frère et sa sœur décrivent cette frêle jeune femme aux longs cheveux noirs.

En ce mois de septembre 2018, Sophie Le Tan s'apprêtait à entrer en deuxième année de licence en sciences de l'économie et de gestion, dans l'espoir de faire carrière dans l'hôtellerie. D'ailleurs ses proches évoquent une jeune femme débrouillarde et intelligente, douée pour les langues. Sophie Le Tan parlait en effet le français, l'allemand, l'anglais et le vietnamien et aidait régulièrement ses parents, originaires du Vietnam, dans leurs démarches administratives.

La jeune femme voulait d'ailleurs à tout prix éviter de faire peser le prix de ses études sur les épaules de ses proches et travaillait comme réceptionniste de nuit dans un hôtel pour financer sa vie étudiante. Sophie Le Tan était donc très attachée à sa famille. D'ailleurs ce 7 septembre 2018, le jour de sa disparition, elle était attendue chez ses parents à Cernay, dans le Haut-Rhin, pour fêter ses 20 ans.

L'appel à témoin lancé par la police du Bas-Rhin après sa disparition - Police du Bas-Rhin

Une famille marquée à jamais

A la veille du procès de Jean-Marc Reiser, la famille de Sophie Le Tan est bien-sûr toujours aussi marquée par ce drame. "Nous attendons avec impatience ce procès, mais en même temps, nous avons aussi une certaine appréhension. Cela ravive des souvenirs, rouvre une blessure. La famille est encore sous le choc. Elle a été détruite, c'est difficile de continuer quand on sait la façon dont s'est passée la tragédie. C'est encore aujourd'hui très difficile" explique Laurent, dont Sophie était la petite cousine.

Conférence de de presse de la famille Le Tan en novembre 2019 © Maxppp - Maxppp

Alors difficile d'attendre, pour la famille de la victime, de grandes révélations de la part de l'accusé. "Nous, on attend plus rien de lui. Même si nous souhaitons qu'il nous dise la vérité, qui nous dit que ce sera vraiment la vérité ? Encore dernièrement, il a été condamné pour subornation de témoins. Jusqu'au bout, il tentera de magouiller, de s'en tirer. Qui nous dit qu'il nous dira la vérité ? Donc on n'attend rien de lui, simplement que justice soit faite" poursuit Laurent.

Les articles clés pour comprendre l’affaire Sophie Le Tan