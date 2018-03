Auxerre, France

On entend dans ces enregistrements les deux accusés Sabrina Ouissem Medouni et Sabrina Kouider interroger violemment Sophie Lionnet. Les derniers moments de vie de la jeune femme sont difficilement supportable pour les parents mais extrêmement révélateurs de l'emprise qu'il imposait à leur nounou : « Tu te fous de ma gueule, tu es un monstre, tu as ramené le diable dans cette maison, tu as aidé un pédophile ».

Une véritable torture

La scène est glaçante, la mère de Sophie, Catherine Devalloné fond en larme et doit évacuer la salle. Dans cet enregistrement, Sabrina Kouider hurle littéralement sur Sophie, répétant parfois vingt fois les mêmes questions. Sur une vidéo, on voit la jeune fille au pair, passablement amaigrie raconter à la demande de ses employeurs une histoire absolument grotesque de machination à leur encontre.

L'un ou l'autre a noyé Sophie - Maître Franck Berton

Plus tard, c’est le père de Sophie qui craque quand il découvre que sa fille souffrait de multiples fractures, infligées avant sa mort et qui témoignent de traitements absolument inhumain. La lecture de l’acte de l’accusation est éprouvante mais confirme en tout cas que Sabrina Kouider et Ouissem Medouni ont bien noyé la jeune fille même s’ils se rejettent mutuellement la faute. Maitre Franck Berton, l’avocat de la famille explique : " Ils s’entendent sur une chose, l'un ou l'autre a noyé Sophie ,ils disent par accident. Sophie était soumise à des actes de tortures et des interrogatoires. On lui plongeait la tête dans la baignoire pour lui faire avouer des choses inimaginables."

Le corps caché dans une valise avant d'être brûlé

Le corps de la jeune femme, a ensuite été dissimulé dans une valise puis brûlé deux jours plus tard dans leur jardin. La thèse accidentelle défendue par ce couple est difficilement tenable à l’écoute de ces documents. Ils apparaissent obsédés, totalement délirants, manipulateurs et cruels.

Le reportage à Londres de Benjamin Mathieu