Meurtre à Abbeville : "Notre famille est détruite" confie Soraya, la sœur de Steven Dairaine

La famille de Steven Dairaine s'exprime pour la première fois, alors qu'une marche blanche est prévue ce samedi à 14 heures à Abbeville, en mémoire du jeune homme. Le mercredi 16 novembre, cet agent de l'agglomération de la Baie de Somme, âgé de 28 ans, a été abattu alors qu'il était en train de travailler sur une barque, dans un cours d'eau au Voyeul Saint-Jean à Abbeville. Le principal suspect du meurtre, Vincent M., 47 ans, est un membre éloigné de la famille. Il est toujours recherché.

La grande sœur de Steven, Soraya Dairaine, a décidé de prendre la parole ce vendredi. "J'ai quelques messages à faire passer", dit-elle au micro de France Bleu Picardie.

France Bleu Picardie : Peut-on d'abord vous demander comment vous allez aujourd'hui, vous et votre famille ?

Soraya Dairaine : Aujourd'hui, notre famille est tout simplement détruite. On a perdu une partie de nous. Je suis là pour mes parents, pour mes sœurs. On essaye de se soutenir. On n'a pas le choix. Mais on est détruits pour toujours. On fait ce qu'on peut, on essaye d'être fort pour lui parce que c'était quelqu'un de robuste, sur qui on pouvait compter.

Ce qui est compliqué, c'est aussi de ne pas savoir ce qui s'est passé ?

En fait, ce qui vient s'ajouter à la douleur, c'est l'incompréhension et le fait de ne pas avoir de réponse. On a l'impression qu'on ne les aura pas. Donc on se pose des questions le soir avant de s'endormir, le matin quand on se réveille. La question, c'est toujours pourquoi ? Pourquoi ? Et tant qu'on n'aura pas la réponse, je pense qu'on ne pourra pas aller de l'avant.

Le principal suspect est un membre de votre famille éloignée. Aujourd'hui, qu'est ce que vous attendez ? Qu'est ce que vous espérez ?

Aujourd'hui, j'espère qu'il est vivant, qu'on va le retrouver ou qu'il va décider, enfin, d'assumer son geste puisque justement il a été proche de nous à un certain moment. Il faudrait tout simplement qu'il assume. On a envie de pouvoir lui dire ce qu'on a à lui dire aussi.

Et de même, s'il est vivant, qu'il y a des personnes qui l'aident aujourd'hui, j'aimerais que ces personnes se regardent dans la glace et imaginent que ce soit l'un de leurs proches à la place de mon frère et qu'elles imaginent juste la douleur qu'on peut ressentir. Qu'elles la multiplient par l'infini et qu'elles se disent "finalement il faut que j'aide cette famille". Et s'il y a des gens, ne serait ce qu'une ou deux personnes, qui l'aident, cela veut dire que finalement, ils sont complices. C'est comme s'ils étaient passés à l'acte avec lui. S'il écoute aujourd'hui, j'aurais beaucoup de choses à lui dire. Parce que ce que tu as fait, c'est horrible. Et il y a un moment, quand on est un homme, il faut assumer ses actes.

Vous pouvez nous parler de Steven ?

Steven n'était pas du tout le jeune homme délinquant qu'on a décrit dans les journaux. Effectivement, quand il était mineur, il a fait des conneries, comme beaucoup de jeunes. Mais mon frère, c'était quelqu'un de fort, de bienveillant. C'était quelqu'un de jovial, qui prenait plaisir à aller travailler le matin. Dans son travail, il mettait l'ambiance. Partout où il passait, il était apprécié parce qu'il était naturel, spontané. C'était le premier, si quelqu'un avait envie de parler, à l'écouter et à le soutenir. Il était charmeur, il aimait rire, il aimait faire la fête. Et puis, pour les gens qui ont eu la chance d'être proches de lui un jour, comme moi j'ai pu l'être, c'était une personne extraordinaire.

Une marche blanche est organisée ce samedi à Abbeville. Qu'attendez-vous de ce moment ?

Ce sont les amis de mon frère qui l'ont organisée et je les en remercie. On attend juste que les gens se rendent compte que finalement, on est beaucoup à attendre des réponses. Qu'ils comprennent bien qu'on a besoin d'eux aussi, qu'ils puissent nous aider s'ils ont de réelles informations.

Vous avez aussi un message à faire passer au sujet de la famille du meurtrier présumé ?

En effet. Mes parents ont tenu aujourd'hui à ce que je parle en leur nom puisque, bien sûr, ils ne sont pas en capacité de le faire. En fait, la famille de cet individu reçoit des menaces de mort. Ses parents en premier lieu ; et toutes les personnes qui peuvent être de sa famille. Aujourd'hui, mes parents n'ont aucune animosité envers ces personnes. En fait, la seule personne qui est responsable, c'est celui qui est passé à l'acte. Il a détruit notre famille, mais aussi la sienne. Et vraiment, on ne veut pas qu'il y ait de représailles sur des gens qui finalement n'y sont pour rien. J'appelle donc, au nom de mes parents, notre famille et nos amis, à arrêter les menaces et à laisser ces gens tranquilles. Ils n'ont pas choisi ce qui s'est passé et ils n'y sont pour rien. Eux aussi souffrent à leur façon. Ça ne sera jamais la nôtre. Mais eux aussi sont dans l'incompréhension_._