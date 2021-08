Sorgues : Un incendie ravage 10 Ha de broussailles

Le feu est désormais maîtrisé à Sorgues ce lundi matin. Hier, dans l'après-midi, un incendie a débuté dans le secteur de la plaine sportive. Il s'est rapidement propagé à cause du vent et de la sécheresse de la végétation. Les pompiers ont cru un moment que le feu risquait de menacer des habitations et la zone commerciale d'Auchan à Sorgues, heureusement il n'en fut rien.

Une centaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés pour maîtriser les flammes. Le feu a été fixé en soirée et les patrouilles nocturnes n'ont pas constaté de nouveau départ de flammes. Il n'y a aucune victime ni aucun autre dégât que ces 10 Ha de chaume brûlés.