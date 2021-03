Sortie de route à Chaux : un passager de 21 ans décède dans l'accident

Il avait été transporté dans un état critique au CHU de Besançon. L'un des quatre occupants de la voiture accidentée dans la nuit de vendredi à samedi à Chaux dans le pays sous vosgien (Territoire de Belfort) n'a pas survécu. Ce Belfortain de 21 ans est décédé dimanche après-midi, confirme le parquet de Belfort. Passager du véhicule, il avait été gravement blessé puis évacué par hélicoptère en urgence absolue.

Il sortait du travail avec ses collègues

Employé comme intérimaire dans l'usine SMRC (ex Reydel), l'équipementier automobile de Rougegoutte, la victime sortait du travail avec trois de ses collègues. Deux d'entre eux, âgés eux aussi d'une vingtaine d'années, ont été légèrement blessés. Originaires de Belfort comme la victime, ils sont employés également comme intérimaires au sein de la société. Le quatrième occupant du véhicule, qui n'était plus sur les lieux de l'accident à l'arrivée des gendarmes, s'est depuis présenté de lui même aux gendarmes. Il a été entendu pour les besoins de l'enquête. La vitesse est-elle à l'origine de ce défaut de maîtrise du véhicule ? Les circonstances de l'accident restent à établir. " Une enquête est en cours pour établir les circonstances de cet accident et responsabilités du chef désormais d’homicide involontaire et plus des blessures involontaires", indique ce lundi le parquet de Belfort.

Une cellule d'écoute a été mise en place au sein de l'entreprise SMRC de Rougegoutte.