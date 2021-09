Accident d'un mini bus transportant des supporters de l'OM sur l'A 85 : un mort, huit blessés

Un mini-bus est entré en collision avec un camion, dans la nuit de mercredi à jeudi dans le Loir-et-Cher, sur l'autoroute A85. A bord, se trouvaient neuf supporters de l'OM, qui rentraient du match de Marseille à Angers. Le bilan est lourd : un passager de 23 ans décédé et huit sont blessés.

Un grave accident s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi, à 1h30, sur l'autoroute A 85, dans le sens Tours-Vierzon, au niveau de Mareuil-sur-Cher (Loir-et-Cher). Un mini-bus transportant des supporters de l'Olympique de Marseille qui rentraient du match de l'OM à Angers (Ligue 1) a percuté un camion (semi-remorque) par l'arrière. Bilan : un mort, et huit blessés en urgence relative.

La personne décédée est un jeune supporter de l'OM âgé de 23 ans, qui était passager du mini-bus. Les huit autres blessés ont été transportés dans les hôpitaux de Romorantin et Blois dans la nuit. L'intervention des pompiers, qui étaient une quarantaine sur place, a duré plus de trois heures, et la circulation a été totalement interrompue dans le sens Touts-Vierszon sur l'A 85 jusqu'à 4h50.

Au total, quatre mini-bus de supporters marseillais rentraient "ensemble" d'Angers, direction Marseille. C'est le dernier de ces véhicules qui a été impliqué dans cet accident.