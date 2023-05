Sortie de route mortelle sur la D914 à Cerbère

Tragique accident de voiture ce samedi après-midi sur la commune de Cerbère (Pyrénées-Orientales). Un homme circulant que la D914 en direction de Banyuls-sur-Mer a fait une sortie de route. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule et finit sa course sur la voie ferrée, 30 mètres plus bas. Une chute violente, au terme de laquelle la voiture aurait atterri sur le toit.

ⓘ Publicité

L'hélicoptère du SAMU dépêché

Alertés, les pompiers ont fait appel à l'hélicoptère du SAMU pour se porter au secours du conducteur. L'engin s'est posé sur la D914, interdite à la circulation le temps de l'intervention. L'homme, âgé de 54 ans, était en arrêt cardio-respiratoire lorsqu'il a été désincarcéré de sa voiture. Il n'a pas pu être réanimé.

La circulation sur la voie ferrée a été interrompue entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer. Samedi soir plus d'une centaine de personnes restaient donc à Cerbère, le temps que la SNCF organise une alternative à la circulation ferroviaire, encore suspendue à cette heure. Il est à nouveau possible d'emprunter la D914.