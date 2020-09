Sorties de bars agitées à Calais : « certains patrons doivent prendre leurs responsabilités »

De nombreux jeunes en terrasse et sur la chaussée rue de la mer à Calais

Cet été à Calais la police a du intervenir plusieurs fois pour des altercations à la sortie des bars entre 2 heures et 3 heures du matin. La dernière intervention en date, les forces de l’ordre ont dû utiliser du gaz lacrymogène pour évacuer les personnes, une centaine au total. Il n’y a pas eu de blessés. Avec la fermeture des discothèques à cause de la crise sanitaire, les fêtards (souvent des jeunes de 18 à 25 ans ) se retrouvent dans la rue sans lieu de refuge pour terminer la soirée. Des fêtards le plus souvent alcoolisés.

La rue Royale à Calais Nord une rue où les cafés ouverts le soir sont nombreux © Radio France - Emmanuel Bouin

Ce phénomène est récurrent à Calais. Du coté de la ville on rappelle que les patrons de bars ont des obligations et qu'ils doivent les appliquer pour éviter les débordements comme ne pas servir des l'alcool à un mineur. Ils doivent prendre leurs responsabilités.

Philippe Mignonet, adjoint au maire de Calais chargé de la sécurité Copier

Pour l'UMIH ( le syndicat des hôteliers, des restaurants et des bars) les lois en vigueur sont respectées dans les établissements Calaisiens. Hervé Lefebvre le responsable local demande plus de présence policière.

Hervé lefebvre, le responsable de l'UMIH du Calaisis. Copier

Une réunion avec le sous-préfet, la ville et les patrons de bars va se tenir avant la fin du mois de septembre.