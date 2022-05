SOS médecins à Pau en grève en soutien à l'une de leur collègue agressée chez un patient

"C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase" s'indigne le docteur Sebastien Uyttewaal, responsable de SOS médecins à Pau après l'agression de l'une de ses collègues. Vendredi 27 mai, l'une des soignantes de l'association s'est rendue chez des patients suite à un appel du SAMU. Sur place, elle est confrontée à un couple visiblement alcoolisé et agressif.

C'est le mari qui s'en est pris à la médecin, la menaçant de mort alors qu'elle refusait d'hospitaliser sa femme. Très choquée, elle a avertit ses collègues qui ont décidé de faire grève le lendemain pour " marquer le coup explique Sebastien Uyttewaal. Il y a de plus en plus de gens agressifs, qui veulent tout, et tout de suite, qui exigent des choses." Aucune consultation à domicile n'a été assurée le samedi.

Un système de santé à bout de souffle

Au delà de l'incident, le responsable de SOS médecins à Pau déplore des conditions de travail intenables. "Les médecins généralistes n'ont plus le temps de soigner leurs patients. On nous demande toujours plus au niveau administratif, avec toujours moins de moyens" explique Sebastien Uyttewaal. SOS médecin souhaiterait plus "de temps médical" et va se réunir dans la semaine pour évoquer le cas des appels du SAMU, "très chronophages et souvent compliqués".

La semaine précédente, une cinquantaine de médecins béarnais avaient co-signés une lettre adressée au président de la République. Ils alertaient Emmanuel Macron sur la situation dans les Pyrénées-Atlantiques et s'indignaient de ne plus "pouvoir exercer leur mission".