SOS Médecins Pau arrête les visites de nuit à domicile après l'agression d'une soignante

À Pau, SOS Médecins ne se rentrera plus au domicile des patients entre minuit et 6h du matin.

Pour SOS Médecins, c'est "la goutte de trop". Lundi matin, très tôt, à 3h, une soignante de SOS Médecins est dépêchée pour une intervention à Pau. Elle arrive au domicile d'une patiente, qui dit souffrir de douleurs au sein, et se retrouve au milieu de violences conjugales. Le compagnon de la patiente s'en prend verbalement à la soignante, il l'insulte et la menace de mort à plusieurs reprises. L'homme est alcoolisé. La médecin repart très choquée de cette agression. L'agression de trop pour les soignants de SOS Médecins Pau. Il y a un peu plus de 10 jours, le 27 mai, une autre collège a été agressée verbalement et menacée de mort lors d'une visite à domicile. Toujours sous fond d'alcool.

SOS Médecins ne fera plus de visites à domicile de nuit

Les praticiens de SOS Médecins arrêtent les visites à domicile "en nuit profonde", c'est à dire de minuit à 6h du matin. Ces visites sont effectuées à la demande du 15, du SAMU. Les médecins maintiennent une activité de nuit, les consultations se feront au cabinet de SOS Médecins. Le cabinet permet au médecin d'être davantage protégé.