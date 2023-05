SOS Racisme porte plainte pour injure raciste contre Frédéric Augis, président de Tours Métropole

Jusqu'ici, il n'y avait eu que des condamnations verbales d'élus et d'associations pour s'élever contre les propos présumés racistes de Frédéric Augis . Cette insulte "Sale Portugais" qu'il aurait prononcé à l'encontre de l'un de ses vice-présidents, Cédric De Oliveira, qui est également maire de Fondettes, le 4 avril dernier, en marge d'un conseil métropolitain. Désormais, il y a une plainte. L'antenne nationale de SOS Racisme indique, ce mardi 2 avril, qu'elle poursuit le président de la métropole de Tours pour "injure à caractère racial".

Contacté par France Bleu Touraine, Dominique Sopo, le président de SOS Racisme explique que cette décision a été motivée par l'absence de réaction du parquet de Tours et du préfet d'Indre-et-Loire. "On aurait bien aimé que le préfet déclenche l'article 40 et porte lui-même plainte après avoir eu connaissance des éléments ou que le parquet se saisisse de lui-même de cette affaire, mais il n'en est rien. Et on ne pouvait pas en rester là, face à un tel comportement, d'autant qu'on a appris que M.Augis est coutumier du fait." Il fait référence à la révélation de ces deux plaintes déposées par un militant socialiste portugais de Joué-lès-Tours, en 2011 et 2014. Il accusait Frédéric Augis d'agressions verbales et physiques. Ces plaintes ont, depuis, été classées par la justice.

"Il serait peut-être temps que M.Augis s'explique devant la justice"

"Il serait peut-être temps que M.Augis s'explique devant la justice, poursuit le président de SOS Racisme. Je pense qu'il n'est pas sain, dans une démocratie, qu'un président d'une métropole puisse à ce point faire preuve d'une violence verbale raciste, à l'encontre de n'importe qui, sans que cela ne porte à conséquence." Sollicité, Frédéric Augis n'a pour le moment par répondu à notre demande.