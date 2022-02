"On souhaite réduire l'usage de la voiture", la ville de Connerré en route vers les mobilités douces

La ville de Connerré, 3000 habitants, veut développer les mobilités douces ! La mairie lance une enquête en ligne auprès des habitants ce lundi 21 février, jusqu'au 13 mars prochain. Il est également possible de venir à la mairie pour ceux peu habitués à internet. Derrière ce sondage, l'envie de savoir comment les Conneréens se déplacent et quelles sont leurs habitudes, notamment sur la pratique du vélo. Des pistes cyclables reliant les principales infrastructures de la ville sont en projet par la municipalité.

Sécuriser les cyclistes

A son grand regret, Henriette utilise très peu le vélo. "Parce que je ne fais que courir ! Je prends la voiture pour déposer les enfants à l'école, puis je vais au travail très tôt le matin, pour finir très tard le soir. Du coup il fait noir et je n'ai qu'une envie : prendre la voiture et être vite à la maison." Le vélo n'est également pas dans les habitudes de Mylène, plutôt pour des questions de sécurité : "Il y a des personnes qui roulent vite et qui ne sont pas forcément prudentes", estime-t-elle.

C'est justement pour savoir tout ça que la mairie lance son enquête avant d'entamer les travaux. "Quels sont les freins à l'utilisation du vélo ?" demande le maire Arnaud Mongella. "L'enquête que nous lançons n'est pas que pour le vélo, c'est pour toutes les mobilités douces. La marche y compris", précise-t-il. "L'objectif général, c'est si possible de réduire l'usage de la voiture, surtout pour les courts trajets."

L'adjointe à la mairie en charge de la communication Catherine Tireau et le maire de Connerré Arnaud Mongella. © Radio France - Solène Gardré

Moins utiliser sa voiture s'il y a de meilleures pistes cyclables, l'idée plaît bien à Henriette. "Ça pourrait m'encourager pour les petites balades. On aimerait bien le faire en famille." Idem pour Mylène : "Je serais rassurée avec de meilleures structures pour rouler à vélo."

L'enquête en ligne sera terminée à la mi-mars. La mairie élaborera ensuite le projet de pistes cyclables avecCodra, un bureau d'étude sur l'aménagement des territoires. Les premières constructions devraient commencer à l'automne prochain