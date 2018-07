Soulac-sur-Mer, France

C'est un 14-juillet qui tourne mal. Ce samedi soir sept personnes ont été hospitalisées après l'effondrement d'un balcon à Soulac-sur-Mer rue de Varize, située en front de mer.

Une femme dans un état très grave

Une femme de 48 ans a été héliportée dans un état très grave au CHU de Bordeaux, avec une femme de 20 ans dans un état grave. Deux hommes de 20 et 49 ans ont été hospitalisés dans un état grave respectivement au CHU de Bordeaux et à Lesparre. Trois femmes de 48, 73 et 82 ans ont été hospitalisées dans un état sans gravité à Lesparre.

Un deuxième balcon menace de s'effondrer

Les pompiers ont été appelés vers 23h10. Environ 40 sapeurs-pompiers sont intervenus pour 2h d'opération. A leur arrivée, un deuxième balcon sur le même appartement menaçait de s'effondrer. Ils ont du le démonter et le placer à terre. D'après les pompiers, les victimes s'étaient rassemblées pour regarder le feu d'artifice tiré à Soulac lorsque le balcon s'est effondré.