Soulagement à Beauvoisin où Matéo a été retrouvé sain et sauf

Beauvoisin, France

C'est le soulagement à Beauvoisin. Le jeune Matéo, 13 ans, a été retrouvé sain et sauf ce jeudi après-midi vers 16h15, chemin de l'Esquillon. Il avait quitté son domicile de Beauvoisin, entre Nîmes et Vauvert, ce jeudi matin à 7h30. Il n'avait pas pris le bus qui devait le conduire au collège et il restait introuvable. depuis. La gendarmerie avait lancé un appel à témoins sur sa page Facebook. Une vingtaine de gendarmes ont ratissé le secteur, appuyés par une équipe cynophile et un hélicoptère. Ce sont des motards de l'escadron départemental de sécurité routière, équipés de motos tout-terrain, qui ont retrouvé Matéo. Il s'agirait d'une fugue.