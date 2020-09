Soulagement dans le Gard après une nuit plus calme sur le front des intempéries

La soirée et la nuit ont finalement été plus calmes que ce que l'on redoutait. Il a plu à nouveau sur les contreforts des Cévennes et sur les plaines gardoises mais des précipitations sans commune mesure avec le véritable déluge qui s'était abattu tout au long de la journée de ce samedi. Dans les zones les plus touchées comme dans le secteur de Valleraugue, les cumuls ont parfois atteint les 700 mm, c'est à dire l'équivalent d'une année entière de pluies en seulement quelques heures.

Une aide soignante de l'hôpital du Vigan, âgée de 64 ans est toujours portée disparue ce dimanche matin. Sa voiture aurait été emportée par les eaux en crue du fleuve Hérault dans le secteur de Pont d'Hérault. Les 650 pompiers mobilisés ont du secourir une quarantaine de personnes en situation de danger immédiat, grâce à l'intervention des hélicoptères ou d'équipes spécialisées dans les sauvetages en eaux vives. Plus de 400 personnes ont également été mises en sécurité par les pompiers dans les secteurs de Valleraugue, Anduze ou encore Saint-Jean-du Gard.

Des dégâts matériels importants

De nombreux dégâts sur les infrastructures du Gard. Des routes inondées, un pont coupé en deux à St André de Majencoules. Un camping a également été complètement noyé à Lézan. Enfin sur l'ensemble de la journée, 5 000 foyers ont été privés d'électricité. Enedis aurait déjà effectué la moitié des réparations, et renvoie ses équipes sur le terrain ce dimanche matin.

à lire aussi Inondations dans le Gard : pluies diluviennes sur les Cévennes, une personne portée disparue