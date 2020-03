Soumoulou : une voiture renverse deux gendarmes à moto pour se soustraire à un contrôle

Les gendarmes ont été prévenus par un riverain qu'une voiture était stationnée aux abords du stade à Soumoulou. Lorsqu'ils ont voulu contrôler le conducteur, il a pris la fuite et a fini par renverser les deux gendarmes qui tentaient de lui barrer la route. Le chauffard est toujours recherché.

Ce vendredi un peu avant 18 heures à Soumoulou (Pyrénées-Atlantiques), deux motards de la gendarmerie qui participaient à une opération de contrôle routier, liée notamment au respect du dispositif de confinement, ont été appelés par un riverain pour intercepter un véhicule signalé comme suspect avec plusieurs individus à bord.

Le conducteur de ce dernier a refusé d’obtempérer et a pris la fuite. Il s’est engagé à vive allure dans les rues de la petite commune béarnaise et s’est retrouvé rapidement coincé dans une impasse. Les gendarmes se sont alors placés de manière à lui barrer la route. Mais le chauffard n’a pas hésité à forcer le barrage et à leur foncer dessus, avant de prendre la fuite.

La voiture retrouvée calcinée

L'un des deux gendarmes a été blessé, avec deux jours d'interruption temporaire de travail.

Le véhicule, une voiture volée d'après le parquet de Pau, a été retrouvé calciné ce samedi à Lamarque-Pontacq (Hautes-Pyrénées) mais le conducteur et ses compagnons de route sont toujours recherchés par la brigade de Lescar, aidée d'une unité paloise.