Soupçon d'arnaque aux panneaux solaires en Gironde, 12 personnes portent plainte

12 personnes ont porté plainte au pénal en Gironde pour abus de confiance et pratique commerciale trompeuse contre une entreprise de panneaux photovoltaïques. Les panneaux solaires qui leur ont été vendus par la société Sungold ne fonctionnent pas, selon eux.

Quand les commerciaux viennent les démarcher à leur domicile l'idée leur paraît pourtant alléchante de prime abord : installer des panneaux photovoltaïques chez eux pour faire des économies d'énergie d'une part et pour gagner de l'argent en revendant l'énergie solaire aux grands opérateurs d'autre part.

Les commerciaux de la société Sungold leur aurait fait miroiter des gains considérables, mais finalement la promesse n'est pas tenue. Les nouveaux acquéreurs disent avoir reçu des panneaux solaires qui ne fonctionnent pas. Une fois installés, certains panneaux ne sont pas raccordés au réseau, d'autres causent des dégâts des eaux sur la toiture et des risques d'incendie.

Des panneaux qui ne marchent pas

Le problème c'est que certains ont dépensé de grosses sommes d'argent en pensant obtenir rapidement un retour sur investissement. L'un d'entre eux a souscrit un crédit à la consommation sur 15 ans. Et tous les mois il rembourse plus de 400 euros par mois pour des panneaux hors d'état de marche.

La société en question est en liquidation judiciaire et les investissements fondent comme neige au soleil. L'avocat des 12 plaignants, Me Julien Plouton, espère donc pouvoir mettre fin à cette pratique qu'il qualifie d' "escroquerie" et surtout obtenir "l'annulation des crédits" avec cette action au pénal.

Un crédit à rembourser sur 15 ans

Au niveau national, l'Association des Victimes du Photovoltaïque dit recevoir plusieurs appels par jour : "Nous ne savons pas d'où ça vient mais ce que nous savons c'est qu'aucune région de France n'est épargnée par ce phénomène".