Soupçon d'homicide volontaire après un accident mortel en Corrèze

Un corrézien de 39 ans doit être entendu par un juge d'instruction avant une éventuelle mise en examen pour homicide volontaire ce mercredi soir à Limoges. Il est soupçonné d'avoir renversé volontairement avec sa voiture une femme d'une trentaine d'année avec laquelle il venait de passer la soirée.

Une soirée trop arrosée qui vire au drame

Les faits remontent à la nuit de mardi à mercredi. Vers 3 heures du matin, un homme prévient les secours. Il vient de renverser une femme, un amie à lui, sur une départementale se trouvant sur la commune de Saint Martin la Méane près d'Argentat. Les gendarmes le place en garde à vue. Le lendemain, la procureure de Tulle se rend sur place avec la police scientifique. Elle décide de prolonger la garde à vue au chef de tentative d'homicide.

Le suspect reconnait être à l'origine de l'accident, mais en aucun cas son intentionnalité. Mais certains éléments ne plaident pas en sa faveur. Lors de la soirée du drame, tous deux avaient bu et s'étaient disputés. De plus, le lieu de l'accident est en rase campagne dans une grande ligne droite et sans aucune trace de freinage. La victime a pourtant été traînée sur plusieurs mètres. Une scène de crime "complexe à analyser" selon la procureure de Tulle pour qui l'instruction s'annonce "difficile à mener", avec de réelles zones d'ombre" dans les déclarations du suspect.

Ces éléments ont incité le parquet de Tulle à transférer le dossier au pôle criminel à Limoges

Assez d’éléments pour que le parquet saisisse la direction de l'enquête de la brigade de recherche de Tulle et renvoi le dossier au pôle criminel de Limoges où le suspect devait être transféré ce mercredi en fin d'après-midi. C'est là qu'un juge d’instruction doit ce mercredi soir entendre le suspect, qui en l'état, est bien évidemment présumé innocent. Selon nos informations, il devrait être mis en examen, reste à savoir pour quel chef d'accusation. Le juge des libertés devra ensuite se prononcer sur son maintien ou non en détention.