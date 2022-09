Soupçon de corruption à la Fédération française de rugby : un an de prison ferme requis contre Bernard Laporte

Trois ans de prison dont un an ferme ont été requis ce mardi au tribunal correctionnel de Paris à l'encontre du président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, et du propriétaire du club de rugby de Montpellier, Mohed Altrad, jugés notamment pour des faits de corruption.

Des condamnations lourdes sont réclamées contre les deux hommes forts du rugby français. Un an de prison ferme a été requis ce mardi contre Bernard Laporte, le président de la fédération française de rugby, et contre Mohed Altrad, propriétaire du club de Montpellier et sponsor maillot du XV de France. Ils sont jugés depuis deux semaines à Paris, soupçonnés de corruption, trafic d'intérêt, abus de confiance et abus de biens sociaux.

Bernard Laporte a été aveuglé par ses intérêts privés avec le groupe Altrad - le procureur financier

Dans le détail, trois ans de prison, dont un ferme, ont été requis contre les deux hommes, soupçonnés d'avoir noué "un pacte de corruption" en 2017, selon les termes du procureur financier François-Xavier Dulin. Les prévenus "ont abimé la probité entourant le rugby français", a expliqué le magistrat, ajoutant : "Bernard Laporte a été aveuglé par ses intérêts privés avec le groupe Altrad".

50.000 et 200.000 euros d'amende requis également

Le parquet national financier (PNF) a dénoncé des "faits stupéfiants" et appelé le tribunal correctionnel de Paris à interdire pendant deux ans à Bernard Laporte d'exercer toute fonction dans le rugby et à Mohed Altrad, PDG du géant du BTP éponyme, de gérer une société commerciale. Des amendes, respectivement de 50.000 et 200.000 euros, ont été réclamées à leur encontre.

Tout ce qui est excessif est insignifiant - un avocat de la défense

"Tout ce qui est excessif est insignifiant", a réagi dans sa plaidoirie un des avocats de Bernard Laporte, Jean-Pierre Versini-Campinchi. D'après l'accusation, l'ex-sélectionneur des Bleus aurait rendu une série d'arbitrages favorables au groupe Altrad et à son propriétaire. C'est notamment le groupe Altrad qui a obtenu le sponsoring maillot du XV de France, sans procédure transparente selon l'accusation. Un contrat d'image "secret" s'est traduit par le versement sans contrepartie de 180.000 euros début 2017 à Bernard Laporte. Ce contrat constitue le "péché originel" du dossier, a estimé la procureure financière Céline Guillet, évoquant ses "conditions de négociation obscures" et son "montant inhabituel".

Demande de sanctions allégées pour le club de Montpellier

Dans l'accusation figure aussi l'intervention de Bernard Laporte le 30 juin 2017 auprès de la commission d'appel de la Fédération Française de Rugby, statutairement indépendante. Cette intervention aurait eu pour effet d'alléger des sanctions disciplinaires infligées au club de rugby de Montpellier, notamment une amende de 70.000 euros ramenée à 20.000 euros après plusieurs appels du président de la FFR.

Deux ans de prison, dont un avec sursis, ont par ailleurs été requis contre Claude Atcher, récemment démis de ses fonctions de directeur de l'organisation du Mondial-2023, qui est soupçonné d'avoir perçu des sommes injustifiées de la part de la FFR en marge de l'attribution de cette compétition à la France. Suite et fin des plaidoiries ce mercredi.