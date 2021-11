Après 5 ans d'enquête, un homme de 27 ans originaire de Firminy est interpellé le lundi 8 novembre dans le Puy-de-Dôme. Il est soupçonné de quatre agressions sexuelles et d'une tentative de viol dans le secteur de l'Ondaine. Il y aurait au moins autant d'affaires puydômoises l'impliquant.

Soupçonné d'agressions sexuelles dans la Loire et le Puy-de-Dôme, un Ligérien est rattrapé par son ADN

En annonçant l'arrestation du principal suspect dans plusieurs affaires d'agressions sexuelles dans l'Ondaine et le Puy-de-Dôme, le procureur de Saint-Étienne a une pensée pour les victimes. Certaines n'osent plus repasser par les lieux de l'agression, l'arrêt de bus qu'elles prenaient pour se rendre au travail ou le tunnel qu'elles empruntaient pour rentrer chez elles. Le lundi 8 novembre, un homme de 27 ans, originaire de Firminy, a été interpellé dans le 63 où il résidait depuis le début de l'année.

La sureté départementale ligérienne était sur sa piste depuis 2016 : une première plainte pour agression sexuelle dans le secteur de l'Ondaine avait alors été déposée, sans suite. En 2017, les enquêteurs avaient pu relever l'ADN de l'agresseur sur les vêtements d'une jeune femme venue dénoncer une tentative de viol, mais l'empreinte génétique ne correspondait à aucun nom. Entre septembre et décembre 2019, trois plaintes se rajoutent, toujours dans cette zone entre Unieux et Fraisse.

Rattrapé par son ADN, il reconnait une partie des faits

C'est à chaque fois le même mode opératoire. L'individu suit une femme seule, attend qu'elle se trouve dans un endroit isolé, avant de lui sauter dessus violemment et l'attoucher. Ses victimes n'ont pas de profil type. La plus jeune a 15 ans, la plus âgée 50 ans. Le procureur de Saint-Étienne tient à souligner le traumatisme qu'ont pu ressentir ces femmes "qui ont cru leur dernière heure venue."

Le procureur de la République stéphanois ne serait pas étonné que de nouvelles victimes se fassent connaître. Copier

Un prélèvement ADN de la police du Puy-de-Dôme, dans une affaire d'exhibition sexuelle en juin 2021, a permis aux enquêteurs ligériens de mettre un nom sur l'empreinte génétique qu'ils avaient depuis des années. L'individu a été interpellé le 8 novembre, et devrait être placé en détention provisoire prochainement. En garde à vue, il a en effet reconnu des violences, mais pas leur caractère sexuel. Quatre des cinq victimes ligérienne l'ont formellement reconnu comme étant leur agresseur.

La partie émergée de l'iceberg?

L'homme serait également impliqué dans environ autant d'affaires dans le Puy de Dôme. Le parquet stéphanois s'attend à ce que de potentielles victimes de cet individu, qui n'avaient pas témoigné jusqu'à présent, se fassent connaître prochainement.