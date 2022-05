Accusé d'avoir étouffé une nonagénaire avec des madeleines, un homme jugé par la cour d'assises à Tours

L'heure du procès pour une affaire qui a beaucoup marqué la Touraine. Un ex-pompier de Paris, âgé de 63 ans, est jugé par la cour d'assises d'Indre-et-Loire à partir de ce mercredi, pour trois jours. Il est accusé d'avoir assassiné, en mai 2019, Yvette, âgée de 92 ans et résidente d'un Ehpad tourangeau. L'homme, par ailleurs acquéreur en viager de la maison de la victime, lui avait rendu visite ce jour-là, apportant des madeleines dont des morceaux ont été retrouvés dans la bouche de la nonagénaire. Interpellé, mis en examen puis en détention provisoire, l'homme a toujours nié le crime. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Un lien financier entre la victime et l'accusé

Le 13 mai 2019, l'homme rend visite à Yvette, son ancienne voisine dont il a acheté la maison en viager en 1995. Ce jour-là, un détail interpelle le personnel soignant de l'Ehpad : l'homme verrouille la porte de la chambre d'Yvette derrière lui. Quelques minutes après son départ, elle est retrouvée sans vie, des morceaux de biscuit dans la bouche. Or, elle ne pouvait se nourrir seule et n'avalait que de très petits morceaux d'aliments. Autre élément qui mène les enquêteurs à l'interpellation de l'homme, ses recherches immobilières. Il possède la maison de la victime en viager, il ne peut donc pas la revendre du vivant d'Yvette. Or, à l'époque, il a pris contact avec des agences immobilières pour vendre cette maison et acquérir un autre bien.

Pas suffisant pour prouver sa culpabilité, estime l'avocat de l'accusé. L'autopsie n'établit d'ailleurs pas formellement l'intervention d'une tierce personne dans l'étouffement d'Yvette. Le procès devrait se pencher très précisément sur la journée du 13 mai 2019, et le récit qu'en fera l'accusé, dont la version n'a pas toujours été constante. Il a néanmoins toujours farouchement nié le crime pour lequel il est jugé.