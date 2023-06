Soupçonné d'avoir provoqué le gigantesque incendie d'Opoul, un homme interpellé près de Perpignan

Le 28 juin 2022, un monstrueux incendie avait défiguré la commune d'Opoul , au nord de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Plus de 1.000 hectares de végétation étaient partis en fumée. Presque un an plus tard, l'enquête vient de déboucher sur une interpellation. A l'issue de 48 heures de garde à vue, un homme de 52 ans a été mis en examen pour "destruction volontaire par incendie" et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir provoqué volontairement l'incendie avec un briquet, selon le procureur de la République, qui a tenu une conférence de presse ce mercredi soir.

Jusqu'à présent inconnu de la justice et des services de gendarmerie, ce pyromane présumé habite le secteur de Rivesaltes. Sans aucun lien avec le corps des pompiers, il présenterait quelques troubles d'ordre psychiatrique, selon les premières expertises. Les enquêteurs veulent maintenant déterminer si cet individu a pu provoquer d'autres incendies dans le secteur, notamment à Calce et Espira-de-l'Agly en août 2022. Pour ces faits, l'homme encourt 15 ans de réclusion criminelle.

Au final, le feu a dévasté 1.150 hectares de végétation. Au plus fort de l'incendie, 350 pompiers, dont des renforts d'autres départements d'Occitanie, ainsi que des avions et hélicoptère bombardiers d'eau, ont été déployés dans le secteur d'Opoul et Salses, où 300 personnes avaient été temporairement évacuées, d'un camping et d'un lotissement.