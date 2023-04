Soupçonné d'avoir tiré sur un adolescent à Montargis, il meurt en Auvergne en tentant d'échapper aux gendarmes

L'enquête, après la découverte d'un adolescent de 17 ans , blessé par balles dans le centre-ville de Montargis, le 14 avril dernier, avait vite permis à la police judiciaire d'Orléans d'identifier un suspect : un homme de 23 ans, habitant dans le Puy-de-Dôme. Un avis de recherche était aussitôt diffusé à tous les commissariats et toutes les gendarmeries de France.

Vendredi 21 avril, une première patrouille de gendarmerie en Saône-et-Loire reconnaît cet homme et tente de l'interpeller. Il lui échappe, et une course-poursuite s'engage, sur 70 kilomètres, pendant laquelle il déjoue plusieurs barrages et tentatives d'interpellation. C'est finalement dans l'Allier, à Jaligny-sur-Besbre, au sud de Moulins que se termine sa fuite. Roulant très vite, l'homme perd le contrôle de sa voiture dans un virage et percute un mur. Grièvement blessé, il est transporté à l'hôpital de Clermont-Ferrand, où il est finalement décédé dans la nuit de vendredi à samedi.

Deux armes et des munitions retrouvées dans la voiture

Sur les circonstances de cet accident, Eric Neveu, le procureur de la République de Cusset dans l'Allier, indique qu'une enquête a été ouverte. L'homme n'était pas connu des services de gendarmerie de l'Allier. Sur la tentative d'homicide de Montargis, le parquet de Montargis précise que les investigations se poursuivent également, malgré la mort du suspect.

Deux armes et des munitions ont été retrouvées dans sa voiture, des expertises techniques doivent permettre de dire si elles correspondent à l'arme qui a blessé l'adolescent montargois le 14 avril. La victime avait pu être entendue quelques jours après les faits, son pronostic vital n'étant plus engagé.