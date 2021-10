La police interpelle un homme soupçonné d'être à l'origine de 12 incendies en Catalogne

Sur la page Twitter des Mossos, on découvre ce mardi 26 octobre l'arrestation d'un homme accusé d'avoir provoqué depuis le début de l'été une dizaine d'incendies dans un parc naturel en Catalogne. D'après la presse espagnole, il s'agit d'un homme de 54 ans, originaire de Torroella dans la province de Gérone. Sans antécédent, l'incendiaire présumé doit être entendu par un juge ce mardi.

D'après les premiers éléments, il préparait les départs de feux en empilant des branches, des feuilles et des pommes de pin dans les sous-bois. Une fois le feu allumé, il quittait les lieux à pied. Une technique qu'il aurait utilisée de nombreuses fois puisqu'il estsoupçonné d'être à l'origine de 12 incendies dont celui du 22 juillet dans le parc naturel du Montigri. Un feu de 92 hectares de végétation maitrisé au bout de trois jours et totalement éteint une dizaine de jours plus tard. L'un des feux les plus importants de Catalogne qui n'a fait aucun blessé mais qui a nécessité l'évacuation de 150 vacanciers d'un camping.