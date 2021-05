Soupçonné de fraudes, le président du district de football de la Sarthe démissionne

Réélu en novembre dernier pour un second mandat à la tête du district de football de la Sarthe, Franck Plouse a démissionné de ses fonctions jeudi. Poussé vers la sortie par la ligue des Pays de la Loire, il est soupçonné de problèmes de gestion et de fraudes dans son club de Beaumont-sur-Sarthe.

C'est une démission qui suscite des remous dans le milieu sarthois du ballon rond. Franck Plouse, le président du district de la Sarthe, a annoncé sa démission jeudi, officiellement pour raisons "personnelles et de santé". Mais il s'agit en réalité d'une démission forcée. Poussé vers la sortie par la Ligue des Pays de la Loire et la FFF (Fédération Française de Football), le patron du foot sarthois est soupçonné de nombreux problèmes de gestion et de fraudes dans le club qu'il préside, le Beaumont Sports Athlétiques de Beaumont-sur-Sarthe.

Tout est parti du cas d'un jeune apprenti moniteur de football. Inscrit au CFA des métiers du football, il suit ses cours à Sablé et met en pratique sa formation depuis la rentrée au sein du club de Beaumont... Sauf que son contrat de travail n'a jamais été établi et que son inscription en tant qu'apprenti n'a jamais été effectuée.

Saisie du problème, la ligue des Pays de la Loire a "accompagné M. Plouse, avec le CFA, depuis des mois, afin de trouver une solution, souligne son président, Didier Esor, mais ça n'a pas été fait, ça n'a pas été possible, et comme ça ne pouvait plus continuer, nous avons effectué un signalement auprès du procureur de la République du Mans." Lequel décidera ou non de l'opportunité des poursuites.

Un salarié non-déclaré depuis 10 ans...

D'après nos informations, cet épisode a également mis en évidence d'autres éléments douteux dans la gestion du club tenu par le patron du foot sarthois : un éducateur salarié du club depuis 10 ans, mais qui n'a visiblement jamais été déclaré (soit une fraude potentielle de plusieurs milliers d'euros) ; ou encore ce magasin de sport qui se plaint à la mairie de ne jamais avoir été payé par le club.

Autant d'éléments qui ont incité les instances du football à pousser le dirigeant vers la sortie "afin de préserver les institutions, les clubs et l'image du football", indique Didier Esor. Dans la foulée, c'est le vice-président du district, Gilles Sepchat, qui a été désigné leader intérimaire jusqu'à l'AG du district prévue le premier octobre. Contacté, Franck Plouse n'a pas donné suite. Et reste président du club de Beaumont-sur-Sarthe.