Soupçonné de maltraitance sur leurs trois enfants près d'Orléans, un couple mis en examen ce mercredi

Un père de 32 ans et une mère de 29 ans, domiciliés à Saint-Denis-en-Val ont été mis en examen ce mercredi à Orléans pour violences sur mineurs de quinze ans par ascendant. Des hématomes et fractures du crâne ont été constatés sur leurs enfants, âgés entre 18 mois à 6 ans. Le couple nie les faits.

Saint-Denis-en-Val, France

Un couple de Saint-Denis en Val a été déféré au palais de justice d'Orléans et mis en examen ce mercredi pour violences sur mineurs de quinze ans par ascendant. Il existe des soupçons de maltraitance sur leurs trois enfants, explique le procureur de la République d'Orléans Nicolas Bessone.

Les parents nient les faits de maltraitrance qui leur sont reprochés

Le père de 32 ans et la mère de 29 ans nient les faits de violences, mais après un signalement des services sociaux, le médecin a constaté des hématomes sur le visage et près des yeux pour les deux garçons du couple, âgés de 3 et 6 ans, et trois fractures crâniennes pour la petite fille de seulement 18 mois : "Le médecin explique qu'ils n'ont pas pu se faire ça tout seul", poursuit le procureur.

Les trois enfants ont été placés

Le parquet d'Orléans a demandé le placement en détention provisoire des parents, le juge des libertés et de la détention doit prendre sa décision dans la soirée ce mercredi. Les enfants, eux, ont été placés.