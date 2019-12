Soupçonné de 30 ans de pédophilie, pourquoi le Dr Le Scouarnec n'a-t-il pas été dénoncé ?

Lorient, France

C'est peut-être la plus grosse affaire de pédophilie qu'ait connue la France : L'affaire dite Joël Le Scouarnec. Cet ancien chirurgien de 68 ans est soupçonné d'avoir violé plus de 250 personnes, pour la plupart des enfants au moment des faits, dans plusieurs hôpitaux de France. Il a notamment exercé à Quimperlé, Lorient, Vannes, Pontivy, Morlaix, Loches, Jonzac...

Un premier procès doit avoir lieu au printemps, dans un premier volet de l'affaire centré sur la Charente-Maritime. 180 plaintes ont été déposées dans un second volet, avec des victimes présumées un peu partout, notamment en Bretagne. 100 rien que dans le Morbihan, 23 dans le Finistère. Me Francesca Satta défend plusieurs victimes bretonnes : "Je pense qu'on peut dire que c'est la plus grande affaire de pédophilie en France. Lorsque les parents de ma petite victime (de Charente) ont porté plainte, on était loin de se douter que ça prendrait cette ampleur."

Comment tout cela a pu se passer pendant 30 ans sans que rien ne sorte ?

Le petit-fils de Roland aurait été violé en 2007 à Quimperlé. Il s'interroge : "Personne n'a rien dit. Il y a eu une omerta, ce silence ce n'est pas normal... Combien a-t-il fait de victimes ?" Me Satta lui répond : "L'opinion de toutes les victimes est effectivement de se demander comment tout cela a pu se passer pendant 30 ans sans que rien ne sorte. Après la plainte de la première victime, on a découvert lors de la perquisition ce carnet avec des dizaines de noms. 30 années d'impunité parce que le docteur Le Scouarnec a traversé les mailles du filet et _personne ne semble n'avoir rien vu. Mais cela reste à déterminer._"

Le parquet de Lorient est en charge de l'enquête.