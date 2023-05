À Brest, un élu soupçonné de violences sexuelles sur des membres de sa famille démissionne, la justice saisie

Charles Kermarec a démissionné vendredi 26 mai de ses fonctions de conseiller municipal de Brest et donc de son poste de vice-président de Brest Métropole, annonce la métropole dans un communiqué. Cette démission intervient après que François Cuillandre, maire de Brest et président de Brest métropole, l'a informé avoir saisi la justice après avoir reçu des témoignages "concordants concernant une présomption de faits graves mettant en cause M. Charles Kermarec", précise le communiqué.

Soupçons de violences sexuelles

C'est au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, qui oblige "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République" que François Cuillandre a saisi la justice.

Selon les informations de France Bleu Breizh Izel, de sources proches du dossier, Charles Kermarec fait l'objet de soupçons de violences sexuelles sur des membres de sa famille. Contacté, le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni, explique ne pas avoir "d'élément communicable à ce jour".