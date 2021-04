Six jeunes hommes de 17 à 19 ans sont en garde à vue depuis mardi à Brest (Finistère). Ils sont soupçonnés de plusieurs vols et violences en réunion. Le groupe avait coutume d'appâter ses victimes à l'aide de fausses annonces sur un site internet de rencontres homosexuelles.

Soupçonnés d'une série d'agressions à Brest, six jeunes hommes ont été interpellés

Six suspects ont été interpellés mardi 13 avril par une trentaine de fonctionnaires de police du commissariat de Brest.

Ils postaient de fausses annonces sur un forum de rencontres gay pour obtenir un rendez-vous avec leurs victimes, avant de les rouer de coups et de les dépouiller de leur voiture, de leur téléphone ou de leur portefeuille. Six jeunes hommes, tous nés en 2002 et 2003, ont été interpellés mardi matin à 6 h après une longue enquête des policiers brestois.

Entre le 17 janvier et le 22 février, pas moins de quatre agressions se sont déroulées selon ce mode opératoire, principalement à Bellevue et dans le quartier du Petit-Paris, près de la place de Strasbourg. Les victimes sont des hommes de tous âges (23, 35, 44 et 62 ans), dont un a reçu 45 jours d'ITT (incapacité totale de travail).

Agression gratuite

La bande s'en est aussi pris à un militaire et son frère rencontrés par hasard dans la nuit du 10 au 11 avril, rue de Vannes. Les deux hommes de 29 et 35 ans ont été tabassés et balafrés par deux coups de couteau, justifiant à l'un d'eux 21 jours d'ITT. Un septième homme soupçonné d'avoir participé à cette agression gratuite a été interpellé ce mercredi matin.

Au cours de leur garde à vue, les suspects ont plus ou moins reconnu l'ensemble des faits à l'exception des coups de couteau. Les mis en cause, tous très bien connus des services de police, doivent être déférés au parquet de Brest jeudi matin.