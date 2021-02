Soupçonnés de 59 vols dans des parkings souterrains de Strasbourg, quatre individus interpellés

Quatre personnes ont été interpellées à Strasbourg et identifiés comme étant les auteurs de 67 faits de vol dont 59 de vols à la roulotte commis dans des parkings souterrains de Strasbourg et Schiltigheim. Les vols ont été commis entre fin novembre 2018 et juin 2019. Les individus interpellés sont des frères jumeaux de 17 ans et deux autres jeunes de 18 et 19 ans.

Le recoupement des différentes plaintes, l’étude du mode opératoire , l’exploitation des enregistrements des systèmes de vidéoprotection de l’Eurométropole de Strasbourg et le résultat des relevés techniques sur les véhicules ont permis aux enquêteurs de s’intéresser à ces quatre jeunes hommes déjà connus des services de police.

Un des suspects a été interpellé à Strasbourg mercredi. Les trois autres étaient déjà en prison à Colmar, Mulhouse et Nancy. Ils sont tous quatre convoqués à l’audience du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 mars 2021. Ils encourent cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.