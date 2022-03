Soupçonnés de sabotage et de menaces contre Poma deux hommes mis en examen

Deux hommes âgés de 29 et 51 ans ont été arrêtés ce mardi en Savoie dans le cadre de l'enquête sur le dévissage d'un boulon sur un pylône de télécabine a indiqué ce jeudi Éric Vaillant le procureur de Grenoble, confirmant une information du Dauphiné Libéré sur son site internet. Le pylône en question se situe dans la station d'Arêches-Beaufort (Savoie). Le parquet précise que "l'enlèvement de ce boulon sur un pylône fixé par 24 boulons ne mettait pas en danger la sécurité de l'installation à court terme".

Cette action avait été revendiquée le 9 septembre 2021 sur un site internet proche de la mouvance anarchiste. L'auteur anonyme du message reprochait à l'entreprise Poma, basée en Isère, son "engagement dans le projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires". La société spécialisée dans les remontées mécaniques a été choisie pour mettre au point un funiculaire sur le futur site d'enfouissement de Bure, dans la Meuse.

Écrou et lettre de menace

Quelques jours après la publication, toujours en septembre 2021, Le Dauphiné Libéré recevait un courrier revendiquant des déboulonnages et menaçant d'autres installations de la société iséroise dans les stations des Alpes. Une rondelle et un écrou était joints à la lettre. Le lendemain des menaces similaires parvenaient à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à Bure, et à la société Poma à Voreppe. Les enquêteurs n'ont pas constaté d'autre déboulonnage ajoute encore le Procureur de la République de Grenoble dans son communiqué.

Les gendarmes de la section de recherche de Grenoble, travaillant sous la direction d'une juge d'instruction grenobloise, sont parvenus à identifier deux suspects. Deux hommes de 29 et 51 ans qui ont été interpellés ce mardi avant d'être mis en examen pour "menace, vol en réunion et avec dégradations, association de malfaiteurs" et placés sous contrôle judiciaire. Par ailleurs les deux hommes ont été placés sous le statut de témoins assistés concernant "la mise en danger d'autrui". Le parquet précise que "les mis en cause n’ont pas souhaité à ce stade s’expliquer sur les faits qui leurs sont reprochés". La société Poma de son côté n'a pas souhaité faire de commentaire.