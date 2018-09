François Fillon a de nouveau été entendu, ce vendredi matin à Paris, par les juges d'instruction en charge de l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de son épouse et de ses enfants comme assistants parlementaires. L'ancien candidat de la droite à la présidentielle de 2017 a été entendu au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Son audition s'est terminée à la mi-journée.

Penelope Fillon entendue jeudi

Jeudi, c'est son épouse Penelope Fillon qui a de nouveau été entendue par les juges, à propos des soupçons d'emploi fictif dont elle aurait bénéficié, comme assistante parlementaire et comme conseillère littéraire à La Revue des deux mondes.

Selon les informations recueillies par franceinfo, il s'agissait d'une audition "classique", dans le but, pour les juges d'instruction, de se faire préciser des éléments liés à l'affaire.

L'enquête sur l'affaire Fillon terminée

Dans cette affaire, les policiers ont terminé leur enquête au début de l'été. Les juges d'instruction doivent décider prochainement du renvoi ou non devant un tribunal correctionnel.

En mars 2017, en pleine campagne présidentielle, François et Penelope Fillon ont été mis en examen pour "complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée".