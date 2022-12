Soupçons d'emploi fictif au RN : le domicile bordelais d'Edwige Diaz perquisitionné

Selon le quotidien Libération, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile à Bordeaux et le bureau à l’Assemblée nationale de la députée RN de Gironde dans le cadre d’une enquête sur des soupçons d’emploi fictif. D'après les informations du journal, l'affaire concerne l’époque où elle était l’assistante parlementaire de Jacques Colombier, député européen de 2018 à 2019. Ce dernier aurait par ailleurs été placé en garde à vue le même jour dans le cadre de cette affaire, et son domicile a été perquisitionné à 6 heures du matin.

Il serait question d'un un possible système mis en place pour rémunérer avec des fonds européens des personnes qui travaillaient en réalité pour l'ancien parti de Marine Le Pen, à l'époque Front National. Il s'agit donc, dans cette enquête, de vérifier si la patronne du RN en Gironde a bel et bien travaillé pour Jacques Colombier quand elle était son assistante à mi-temps, et si cet emploi n’avait pas donné lieu à des contreparties au bénéfice de ce dernier lors des régionales de 2021.